Предмет: проектирование производственного корпуса АТП тип работы: курсовая тема: АТП на 210 автомобилей ЗИЛ-131Н Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов!
Курсовая работа по экономической теории
Тема: Эластичность спроса и предложения. Учет эластичности в структуре налогообложения
Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность строго не менее 85%., в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, Работа будет сдаваться в МФЮА
Срок 28.01.2011.
Жду предложений по цене!!!!!
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