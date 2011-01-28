Курсовая работа по экономической теории

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Закрыт6 заявок205 просмотров

Тема: Эластичность спроса и предложения. Учет эластичности в структуре налогообложения

Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность строго не менее 85%., в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, Работа будет сдаваться в МФЮА

Срок 28.01.2011.

Жду предложений по цене!!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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