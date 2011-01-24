Предмет: проектирование производственного корпуса АТП тип работы: курсовая тема: АТП на 210 автомобилей ЗИЛ-131Н Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов!
КурсоваяТеория принятия решений
Теория принятия решений.
Курсовая работа.
срок 23 января
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