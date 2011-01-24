КурсоваяТеория принятия решений

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Завершен1 заявка148 просмотров

Теория принятия решений.

Курсовая работа.

срок 23 января

14 лет назад
webreferat
Филлип 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Автор адекватный, рекомендуем!
Отличный заказчик, приятно работать! Удачи..

Заявки фрилансеров

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад