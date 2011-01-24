Курсовая по маркетингу

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Завершен1 заявка142 просмотра

Задание, нужно сделать курсовой проект по маркетингу. Задание в начале. вариант 7.

срок 28 января

14 лет назад
webreferat
Филлип 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
3 дня
Всё сделано как надо!Ждём нового сотрудничества!
Отличный заказчик)))Приятно работать!

Заявки фрилансеров

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад