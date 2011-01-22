Написать курсовую по гидравлике

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Написать курсовую по гидравлике. Тема:Гидравлический расчет трубопроводов.Обьем 30-35стр.Срок 25.01.11. Методичка есть, вышлю при заинтересованности.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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