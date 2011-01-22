Дипломная работа

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Коледж связи экономики и сервиса

Специальность: Техник связи

Тема: Контроль соответствия качества обслуживания систем связи установленным нормативам.

60 страниц

14 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров