Курсовая по психологии

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Нужна курсовая по психологии на тему: Связь стиля педагогического общения воспитателя и развития личности ребенка дошкольного возраста.

Рекомендации и требования по оформлению и содержанию прикреплены.

Срок - до 28.01.

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14 лет назад
student_hlp
Марина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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