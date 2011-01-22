Курсовая по психологии

Тема: Эластичность спроса и предложения. Учет эластичности в структуре налогообложения Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность строго не менее 85%., в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, Работа будет сдаваться в МФЮА Срок ...