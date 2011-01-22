Методичка в приложении
Написать курсовую по бух. учету.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужно сделать курсовую по бух.учету.
Тема: Анализ и Аудит.
Оформление по госту.
Задание и методичку скину исполнителю.
Предоплат нет.
Интересует цена и срок?
Просим вас оставлять ваши контакты: Почта и обязательно номер мобильного телефона для связи.
Ждем предложении.
С уважением фирма Счастливый студент.
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