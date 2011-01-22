Написать курсовую по бух. учету.

$50
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Закрыт1 заявка91 просмотр

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно сделать курсовую по бух.учету.

Тема: Анализ и Аудит.

Оформление по госту.

Задание и методичку скину исполнителю.

Предоплат нет.

Интересует цена и срок?

Просим вас оставлять ваши контакты: Почта и обязательно номер мобильного телефона для связи.

Ждем предложении.

С уважением фирма Счастливый студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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