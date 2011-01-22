Курсовая по экономике

Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно сделать курсовую по бух.учету. Тема: Анализ и Аудит. Оформление по госту. Задание и методичку скину исполнителю. Предоплат нет. Интересует цена и срок? Просим вас оставлять ...