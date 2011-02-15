Диплом по таможне

Тема: Особенности совершения таможенных операций и производство таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза.

Требования: объем: 60-80стр, оригинальность строго не менее 85%, сноски в низу страниц, в ведении: актуальность, объект, предмет, цели, задачи.

Сначала пишем план утверждаем, а потом пишем диплом по главам.

Сдаем по главам. Расплачиваться буду по главам.

Срок 15.02.2011

Жду предложений по цене!!!!!