Диплом по банковскому делу

Тема: Роль и место пластиковых карт в системе безналичных расчетов в платежной системе страны (на конкретном примере " ЗАО АКБ ИНТЕРПРОМБАНК"

Требования: объем 70стр, оригинальность от 85% желательно 90% с этим очень строго. В ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 25.02.2011

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