Диплом по банковскому делу

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Закрыт8 заявок208 просмотров

Тема: Роль и место пластиковых карт в системе безналичных расчетов в платежной системе страны (на конкретном примере " ЗАО АКБ ИНТЕРПРОМБАНК"

Требования: объем 70стр, оригинальность от 85% желательно 90% с этим очень строго. В ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 25.02.2011

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад