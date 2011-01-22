Реферат История образования и педагогической мысли

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Закрыт14 заявок315 просмотров

Тема: Создание советской школьной системы (1917-1940гг)

15 страниц

14 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
cheremshina
Мейер 
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
cheremshina
Мейер 
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад