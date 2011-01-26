Методичка в приложении
Реферат по философии
Тема:современная постановка проблемы бытия, материи, сознания, познания, истина.
Сначала пишем 1 лист философия это-....................., 2 лист - эпиграф, 3 лист - план (содержание)
1. современная постановка бытия,
2. современная постановка материя и т.д.,
4 лист - бытия ( и пошел текст),
5 лист материя,
6 сознание,
7 познание,
8 истина,
9 лист заключение,
10 сп. литературы.
Внизу везде должен быть на все не знакомые слова, подстрочник...
Реферат должен выражать мысли не слишком заумными фразами,и не цитировать строчки из интернета.
Оригинальность строго не менее 85%, 10 листов 14 шрифт
Срок сдачи: 26.01.2011
Жду предложений по цене!!!
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