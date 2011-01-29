Реферат по конституционному праву зарубежных стран

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Завершен3 заявки116 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо выполнить реферат по конституционному праву зарубежных стран (тема и требования в прикрепленном файле)

Объем - 15 стр.

Жду предложения по срокам и цене.

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vikastru
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$17
4 дня
Татьяна качественно выполнила реферат в установленные сроки. Рекомендую Татьяну как грамотного и ответственно исполнителя!
Марина - очень хороший заказчик! Приятно работать: четкое ТЗ и быстрая оплата.С удовольствием поработаю еще.

Заявки фрилансеров

vikastru
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад