Здравствуйте! Необходимо выполнить реферат по гражданскому праву (тема и требования в прикрепленном файле) Объем - 15 стр. Жду преложения по срокам и цене.
Реферат по конституционному праву зарубежных стран
Здравствуйте!
Необходимо выполнить реферат по конституционному праву зарубежных стран (тема и требования в прикрепленном файле)
Объем - 15 стр.
Жду предложения по срокам и цене.
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