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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
0 баллов
14 лет назад
Сотрудничаю с Тамарой первый раз, к сожалению разочарован. Работа предоставленная мне несоответствовала требованиям к курсовой, а именно: 1.Бездумный плагиат со слабым рерайтом с ресурсов находящихся в открытом доступе. http://www.bestreferat.ru/referat-129422.html http://www.bestreferat.ru/referat-129423.html http://revolution.allbest.ru/management/00221544_0... http://revolution.allbest.ru/management/00219577_0... 2. Введение на уровне реферата, без задач, предмета, объекта исследования. 3. В теории всего 2 сноски и теория всего 9 страниц. 4. Части текста в некоторых местах логически несвязны. Нет логической завершенности параграфов 5. Практика не соответствует тому, что просилось: а) Написана про интеллектуальный капитал, а не человеческий. б) Предприятие Майкопсталь, весьма странно для заказчика из Москвы в) Просилось написать, про то как человеческий капитал влияет на конкурентоспособность органзации и описать, как несколько организаций добились успеха за счет высокого качества человеческого капитала. Исправлять работу, автор отказалась(((
$17
10 баллов
14 лет назад
Татьяна выполнила работу согласно всех предъявляемых требований. Рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Алексеем! Четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата! Всем рекомендую!
$15
10 баллов
14 лет назад
Еще один успешный проект с Татьяной. Очень довольна ее работой.
Ответный отзыв
Спасибо Юлии за сотрудничество! Очень приятно работать!
$15
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Татьяне за работу. Все четко и в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Юлией: четко поставленная задача, приятное общение и своевременная оплата! Спасибо за сотрудничество! С удовольствием поработаю еще!
$17
10 баллов
14 лет назад
Татьяна качественно выполнила реферат в установленные сроки. Рекомендую Татьяну как грамотного и ответственно исполнителя!
Ответный отзыв
Марина - очень хороший заказчик! Приятно работать: четкое ТЗ и быстрая оплата.С удовольствием поработаю еще.
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5 отзывов(-1)
от $30
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