Дипломная

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Предмет: Теория организации и систем управления

Тема: Пути сoвершенствования cистемы внутpифирменного oбучения и пoвышения квaлификации кaдров cферы уcлуг

Количество страниц: 70

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: http://www.mgpu.ru/news.php?news=3608 Управление персоналом, 5 курс, методика написания дип работы

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$130
10 дней
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы