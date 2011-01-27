Отчёт+презентация по менеджменту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки283 просмотра

Компания Hilton - отели

задание прикрепил

бюджет 1000р

ВНИМАНИЕ: срок - завтра к 11 утра по Москве(только отчёт на 6 страниц), презентация на вторник к 11 утра по Москве.

Скорее всего будет 3-4 аналогичные работы ещё.

Связь со мной через icq: 234-184-55

14 лет назад
1Deagle
Костя 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

thestones
Ксения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

thestones
Ксения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад