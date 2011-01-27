Отчёт+презентация по менеджменту

Компания Hilton - отели

задание прикрепил

бюджет 1000р

ВНИМАНИЕ: срок - завтра к 11 утра по Москве(только отчёт на 6 страниц), презентация на вторник к 11 утра по Москве.

Скорее всего будет 3-4 аналогичные работы ещё.

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