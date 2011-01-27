Тема: Создание советской школьной системы (1917-1940гг) 15 страниц
Отчёт+презентация по менеджменту
Компания Hilton - отели
задание прикрепил
бюджет 1000р
ВНИМАНИЕ: срок - завтра к 11 утра по Москве(только отчёт на 6 страниц), презентация на вторник к 11 утра по Москве.
Скорее всего будет 3-4 аналогичные работы ещё.
Связь со мной через icq: 234-184-55
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $250
Требования в прикрепленном файле. В ближайшие дни нужно введение, план есть, согласовывается. Всю работу к 20м числам февраля, сдавать частями по мере готовности. Предложения только в проект. Наличие в портфолио подобных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Выполнить задание в Packet Tracer Создать топологию сети изображенную, Ip адресацию , маршрутизацию задание вышлюРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Работа должна соответствовать методичке (в приложении)Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема:современная постановка проблемы бытия, материи, сознания, познания, истина. Сначала пишем 1 лист философия это-....................., 2 лист - эпиграф, 3 лист - план (содержание) 1. современная постановка бытия, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дипломная по экономике. Срок 1 неделя.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Предмет: Зарубежная литература Тема или краткое описание работы: Мифoлогическая oбразность в романе Джoна Фaулза "Вoлхв" Количество страниц: 100 Срoк : 20 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикойРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: Роль и место пластиковых карт в системе безналичных расчетов в платежной системе страны (на конкретном примере " ЗАО АКБ ИНТЕРПРОМБАНК" Требования: объем 70стр, оригинальность от 85% желательно 90% с этим очень строго. В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тема: Особенности совершения таможенных операций и производство таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза. Требования: объем: 60-80стр, оригинальность строго не менее 85%, сноски в низу страниц, в ведении: актуальность, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Определить оптимальный вариант строительства (реконструкции) автомобильной дорогиРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад