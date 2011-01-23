Тема: Создание советской школьной системы (1917-1940гг) 15 страниц
Диплом информатика
Требования в прикрепленном файле.
В ближайшие дни нужно введение, план есть, согласовывается. Всю работу к 20м числам февраля, сдавать частями по мере готовности.
Предложения только в проект.
Наличие в портфолио подобных работ.
5400руб
Заявки фрилансеров
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