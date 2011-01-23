Диплом информатика

$250
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Закрыт3 заявки174 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

В ближайшие дни нужно введение, план есть, согласовывается. Всю работу к 20м числам февраля, сдавать частями по мере готовности.

Предложения только в проект.

Наличие в портфолио подобных работ.

5400руб

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

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Нет заявок фрилансеров