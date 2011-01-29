Реферат по ГП

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Завершен7 заявок219 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо выполнить реферат по гражданскому праву (тема и требования в прикрепленном файле)

Объем - 15 стр.

Жду преложения по срокам и цене.

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Екатерина грамотно и в срок выполнила работу! Рекомендую Екатерину как ответственного и компетентного исполнителя!
Очень приятно работать с Мариной! Задание поставлено чётко, оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад