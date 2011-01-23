Нужно написать курсовую по юр.теме.

$50
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Закрыт3 заявки138 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать курсовую по предмету введения в специальность.

Интересует цена и срок?

Предоплат нет.

Просим вас оставлять ваши контакты.

А именно: Почта и мобильный телефон для связи.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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