Реферат по антикризисному управлению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок161 просмотр

Список тем

Реализация стратегий в антикризисном управлении

Роль и функции антикризисного регулирования

Система антикризисного регулирования

Меры антикризисного регулирования

Меры, применяемые к предприятиям-банкротам.

Деятельность антикризисного управляющего

Профилактика банкротства в управлении предприятием

Пути преодоления негативных социально-экономических последствий банкротства.

Структура данной работы должна быть следующей: Теоретическое рассмотрение тематики вопроса, краткий анализ существующей литературы по данной тематике — 3—4 стр.Описание конкретного примера по данной тематике — 3—4 стр.Выводы и конкретные предложения, замечания по рассмотренному примеру — 3—4 стр.Список использованной литературы.

14 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
5 дней
Прекрасная работа. Очень довольна исполнителем, всем рекомендую!
Оксана предоставила несколько тем на выбор, оплатила выполненную работу незамедлительно, с отзывом не затягивала. Могу рекомендовать как хорошего заказчика. Обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад