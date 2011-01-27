Реферат по бухгалтерским информационным системам

$50
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Завершен2 заявки188 просмотров

Темы реферата на выбор

Выбор оптимальной БИС (Бухгалтерской информационной системы) для малого бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для среднего бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для крупного бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для розничного предприятия.

Выбор оптимальной БИС для оптовой компании.

Выбор оптимальной БИС для транспортного предприятия.

Выбор оптимальной БИС для холдинговой компании.

Выбор оптимальной БИС для представительства международной компании.

14 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за отлично сделанную работу.
Оксана грамотный заказчик с четким заданием, который знает, что он хочет, всегда на связи, оплата также радует

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад