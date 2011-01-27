Тема: Создание советской школьной системы (1917-1940гг) 15 страниц
Реферат по бухгалтерским информационным системам
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Выбор оптимальной БИС (Бухгалтерской информационной системы) для малого бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для среднего бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для крупного бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для розничного предприятия.
Выбор оптимальной БИС для оптовой компании.
Выбор оптимальной БИС для транспортного предприятия.
Выбор оптимальной БИС для холдинговой компании.
Выбор оптимальной БИС для представительства международной компании.
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