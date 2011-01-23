Отчет по практике + дневник

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо выполнить отчет по практике по бухгалтерскому учету (есть методичка)

Есть материал по предприятию.

Объем - 30 стр.

Сроки - 5 дней.

Жду предложения по цене (оплата на ЯД)

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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