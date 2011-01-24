Нужен диплом по Семейному праву-2

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Тип работы: Дипломная работа

Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция

Тема работы: Правовое регулирование брачного договора по российскому законодательству

Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста

Срок окончательной сдачи работы: 3 февраля (черновой вариант диплома)

Требования к оформлению: поля : слева 2,5, справа - не менее 1, сверху и снизу 2,5.

Шрифт. 14 интервал 1,5 . сноски - шрифт 10 интервал 1; Судебная практика в работе, Литература за последние 3 года, Источников не менее 60, каждый параграф не менее 8 страниц

Есть утвержденный план

Срок - март

Пишите ЦЕНЫ

14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$110
20 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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