Тип работы: Дипломная работа Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция Тема работы: Родительские правоотношения в семейном праве РФ Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста Срок окончательной сдачи работы: ...
Нужен диплом по Семейному праву-2
Тип работы: Дипломная работа
Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция
Тема работы: Правовое регулирование брачного договора по российскому законодательству
Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста
Срок окончательной сдачи работы: 3 февраля (черновой вариант диплома)
Требования к оформлению: поля : слева 2,5, справа - не менее 1, сверху и снизу 2,5.
Шрифт. 14 интервал 1,5 . сноски - шрифт 10 интервал 1; Судебная практика в работе, Литература за последние 3 года, Источников не менее 60, каждый параграф не менее 8 страниц
Есть утвержденный план
Срок - март
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