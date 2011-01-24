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Дипломная по экономике торгового предприятия
Тема дипломной работы: Издержки обращения предприятий торговли: анализ и экономическое обоснование.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретические и методические основы анализа и экономического обоснования издержек обращения
1.1 Издержки обращения как экономическая категория: сущность, виды и их классификация
1.2 Методика анализа издержек обращения предприятия торговли
1.3 Методика и методы планирования издержек обращения
2. Анализ издержек обращения и экономических предпосылок их планирования торгового предприятия ООО «ОМЕГА плюс»
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
торгового предприятия ООО «ОМЕГА плюс»
2.2 Анализ динамики показателей, влияющих на издержки, как информационная основа для планирования
2.3 Анализ издержек обращения торгового предприятия
3. Планирование и экономическое обоснование относительного снижения издержек обращения торгового предприятия «ОМЕГА плюс»
3.1 Планирование основных показателей, влияющих на издержки обращения торгового предприятия
3.2 Планирование издержек обращения торгового предприятия
3.3 Резервы снижения издержек их экономическое обоснование
3.4 Анализ конкурентоспособности предприятия ООО «ОМЕГА плюс»
Заключение
Библиографический список
Приложения
Заявки фрилансеров
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