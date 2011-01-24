Региональная экономика

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Дисциплина "Региональная экономика". Реферат. 6-8 страниц.

Тема - "Выбор региона РФ для инвестирования в лесную промышленность (на примере Карелии, Архангельской области, Вологодской области).

Провести сравнение регионов - куда лучше инвестировать потенциальному леснику. Инфраструктура, удаленность...

Сделать 2-3 таблицы где д. быть дано сравнение по нескольким параметрам возможность инвестирования ЛПК этих регионов. Список литры от 2008 года, ссылки , статистика - обязательно

14 лет назад
denost
Денис 
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14 лет назад

Выбранный исполнитель

degaden
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10 лет назад
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degaden
42 года
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Был
10 лет назад
14 лет назад