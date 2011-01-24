Дисциплина "Региональная экономика". Реферат. 6-8 страниц.

Тема - "Выбор региона РФ для инвестирования в лесную промышленность (на примере Карелии, Архангельской области, Вологодской области).

Провести сравнение регионов - куда лучше инвестировать потенциальному леснику. Инфраструктура, удаленность...

Сделать 2-3 таблицы где д. быть дано сравнение по нескольким параметрам возможность инвестирования ЛПК этих регионов. Список литры от 2008 года, ссылки , статистика - обязательно