Исполнитель подвел, поэтому размещаю еще раз Вид работы: Дипломная Специальность: Финансы и кредит Тема работы: "Денежно-кредитная политика в РФ" Объем работы в страницах А4: 70-80 Срок сдачи работы: ...
Отчет о практике
Нужен отчет о прохождении практики в Администрации приморского края. (специальность - государственное и муниципальное управление)
Объем отчета о прохождении практики должен составлять не менее 20 страниц машинописного текста. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением П.
В отчете о прохождении практики могут быть отражены следующие разделы:
1 Дневник прохождения практики
2 Введение:
-место и период прохождения практики;
-цель;
-задачи практики.
3 Основная часть:
-краткая характеристика деятельности предприятия;
-организационная структура предприятия;
-основные нормативные документы, которыми регламентируется дея-тельность предприятия (внешние и внутренние);
-описываются результаты выполнения программы практики;
-описываются практические задачи, решаемые студентом за время про-хождения практики;
-изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным видам деятельности, их решение.
4 Выводы:
-описание полученных результатов на основе поставленных во введе-нии задач;
-описание навыков, приобретенных за время практики;
-и прочее (согласно программе практики);
-описание характера и степени помощи оказываемой студенту руководителями и персоналом предприятия и руководителем практики от предприятия.
5 Приложения (при необходимости).
Срок - 28.01
Напишите стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется написание диплома на тему: Методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 60 листов, требования стандартные, оригинальность 80%.Завершен14 лет назад
- $15
Дисциплина "Региональная экономика". Реферат. 6-8 страниц. Тема - "Выбор региона РФ для инвестирования в лесную промышленность (на примере Карелии, Архангельской области, Вологодской области). Провести сравнение регионов - куда лучше инвестировать потенциальному леснику. Инфраструктура, ...Закрыт14 лет назад
Тема дипломной работы: Издержки обращения предприятий торговли: анализ и экономическое обоснование. СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Теоретические и методические основы анализа и экономического обоснования издержек обращения 1.1 Издержки обращения как экономическая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тип работы: Дипломная работа Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция Тема работы: Правовое регулирование брачного договора по российскому законодательству Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста Срок ...Закрыт14 лет назад
Тип работы: Дипломная работа Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция Тема работы: Родительские правоотношения в семейном праве РФ Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста Срок окончательной сдачи работы: ...Закрыт14 лет назад
Вид работы: Дипломная Специальность: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Тема работы: Влияние организационной культуры на эффективность деятельности персонала страховой компании ( на примере ООО " Норд") Объем работы в страницах А4: около 90 ( это ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать реферат по предмету грузоведение - введение в специальность. Интересует цена и срок? Предоплат нет. Просим вас оставлять ваши контакты.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить отчет по практике по бухгалтерскому учету (есть методичка) Есть материал по предприятию. Объем - 30 стр. Сроки - 5 дней. Жду предложения по цене ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Роль информации в процессе принятия управленческих решений 25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. . Срок четыре дня.Завершен14 лет назад