Отчет о практике

Нужен отчет о прохождении практики в Администрации приморского края. (специальность - государственное и муниципальное управление)

Объем отчета о прохождении практики должен составлять не менее 20 страниц машинописного текста. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением П.

В отчете о прохождении практики могут быть отражены следующие разделы:

1 Дневник прохождения практики

2 Введение:

-место и период прохождения практики;

-цель;

-задачи практики.

3 Основная часть:

-краткая характеристика деятельности предприятия;

-организационная структура предприятия;

-основные нормативные документы, которыми регламентируется дея-тельность предприятия (внешние и внутренние);

-описываются результаты выполнения программы практики;

-описываются практические задачи, решаемые студентом за время про-хождения практики;

-изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным видам деятельности, их решение.

4 Выводы:

-описание полученных результатов на основе поставленных во введе-нии задач;

-описание навыков, приобретенных за время практики;

-и прочее (согласно программе практики);

-описание характера и степени помощи оказываемой студенту руководителями и персоналом предприятия и руководителем практики от предприятия.

5 Приложения (при необходимости).

Срок - 28.01

Напишите стоимость.