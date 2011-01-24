Курсовая по теории автоматов

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Закрыт3 заявки167 просмотров

Есть методичка, там всё подробно написано.

Институт МТУСИ

Сроки не горят.

Пишите кто разбирается в данной дисциплине, скину ссылку на файл. (Сюда не влезает)

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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