Реферат Расходы на социальные цели

Тема: Расходы на социальные цели.

преподаватель смотрит на плагиат, будет проверять!!!!

также нормативно-правовая база должна быть за 2009-2010 год, не меньше 25 источников,(1-законы, постановления, документы. 2- учебники. 3- учеб.пособия. 4. СМИ. 5- официальные сайты)

15-20 страниц вместе с введение и списком литературы!!!

Больше таблиц, анализов, диаграмм, информация должна быть систематизирована.

Введение, цели, актуальность, задачи. главы 2. 1- теория, 2- на примере

заключение (вывод 1-2 листа)

ЛЮБАЯ ЦИФРА, ФИНАНС.ОТЧЕТНОСТЬ, СТАТИСТИЧ.ДАННЫЕ, ДИАГРАММЫ, ТАБЛИЦЫ-ССЫЛКИ ОТКУДА ВЗЯЛИ.

Срок - 1 день. План желательно прислать сегодня до 20-00