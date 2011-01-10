"Где дело само за себя говорит, к чему слова...."

Спасибо за внимание к моей страничке!

Я являюсь как автором-исполнителем студенческих работ, так иногда и заказчиком. Я не представляю какое-либо агентство, просто иногда есть заказы на выполнение работ от постоянных клиентов, которые никак не получается вставить в мой график)

Выполняю дипломные, курсовые работы, рефераты и контрольные по экономическим, юридическим, гуманитарным дисциплинам.

Обсуждаемый бюджет, строгое соблюдение сроков выполнения.

Образование - Государственный технический университет, специальность "Государственное и муниципальное управление"

Опыт работы: Оптовые поставки; Мировой суд; Организация концертов и крупномасшабных мероприятий.

В настоящее время - супервайзер

Интересы: Детская диетология (практическое изучение со специалистами Института питания РАМН, представителями производителей); Туристический бизнес; Инвестиции и инновации, патентование; а так же много всего другого - с чем прходится сталкиваться почти каждый день :-)

С уважением, Софья

"Я испытываю всю жажду познания, беспокойное стремление влечет меня все вперед и вперед, и каждый успех на этом поприще дает мне радость...." - Кант