Спасибо за внимание к моей страничке!
Я являюсь как автором-исполнителем студенческих работ, так иногда и заказчиком. Я не представляю какое-либо агентство, просто иногда есть заказы на выполнение работ от постоянных клиентов, которые никак не получается вставить в мой график)
Выполняю дипломные, курсовые работы, рефераты и контрольные по экономическим, юридическим, гуманитарным дисциплинам.
Обсуждаемый бюджет, строгое соблюдение сроков выполнения.
Образование - Государственный технический университет, специальность "Государственное и муниципальное управление"
Опыт работы: Оптовые поставки; Мировой суд; Организация концертов и крупномасшабных мероприятий.
В настоящее время - супервайзер
Интересы: Детская диетология (практическое изучение со специалистами Института питания РАМН, представителями производителей); Туристический бизнес; Инвестиции и инновации, патентование; а так же много всего другого - с чем прходится сталкиваться почти каждый день :-)
С уважением, Софья
"Я испытываю всю жажду познания, беспокойное стремление влечет меня все вперед и вперед, и каждый успех на этом поприще дает мне радость...." - Кант