Курсовой проект Спроектировать башенный кран с поворотной башней и горизонтальной стрелой с грузовой тележкой ок20-25 стр. Есть образец курсовой! В этот образец фактически внести новые данные. Есть два дня ...
Реферат (Автотюнинг)
Здравствуйте,
нужен реферат как можно скорее на 20 страниц, желательно на укр языке т.к. придется переводить если будет на другом.
Реферат по дизайну интерьера.
Истории сначала немного а дальше по теме.
Как можно быстрее.
Выбранный исполнитель
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