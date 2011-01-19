Отчет по практике

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Предмет: Управление персоналом

Тема или краткое описание работы: " Формы и системы оплаты труда персонала на примере ОПС Поворино Борисоглебсого Почтамта УФПС Воронежской обл.филиала ФГУП "Почта России" "

Срoк : 7дней

Вид работы: Отчет по практике

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Строго по метод. указаниям и по организации.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров