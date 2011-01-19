Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Технические основы создания машин". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. ...
Отчет по практике
Предмет: Управление персоналом
Тема или краткое описание работы: " Формы и системы оплаты труда персонала на примере ОПС Поворино Борисоглебсого Почтамта УФПС Воронежской обл.филиала ФГУП "Почта России" "
Срoк : 7дней
Вид работы: Отчет по практике
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Строго по метод. указаниям и по организации.
Заявки фрилансеров
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