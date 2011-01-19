Проект башенного крана с поворотной башней,стрелой

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка145 просмотров

Курсовой проект

Спроектировать башенный кран с поворотной башней и горизонтальной стрелой с грузовой тележкой

ок20-25 стр.

Есть образец курсовой! В этот образец фактически внести новые данные.

Есть два дня

ICQ 416-521-141

Задание вышлю исполнителю

14 лет назад
alissa_sh
Alisa 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров