Сноски в диплом

$5
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Завершен3 заявки133 просмотра

Есть диплом и список использованной литературы. В тексте диплома надо вставить 25-30 сносок на использованные источники. Фактически, это просто copy-paste с добавлением конкретных страниц с источников. Главное не точное соответствие источникам, а чтобы все выглядело очень убедительно! (т.е. чтоб текст был логически схож с тематикой названия источника)

14 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

cheremshina
Мейер 
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Работа сделана в раньше срока и очень качественно! Очень понравилось! Рекомендую обращаться!
Очень приятный заказчик. Четко разъяснил задание, оперативно предоставил все нужные материалы и постоянно был на связи. С оплатой все решил быстро, без каких-либо проволочек. Настоятельно рекомендую Сафронова Ивана как отличного заказчика, с которым можно и нужно иметь дело.

Заявки фрилансеров

cheremshina
Мейер 
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад