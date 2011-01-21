Сноски в диплом

Есть диплом и список использованной литературы. В тексте диплома надо вставить 25-30 сносок на использованные источники. Фактически, это просто copy-paste с добавлением конкретных страниц с источников. Главное не точное соответствие источникам, а чтобы все выглядело очень убедительно! (т.е. чтоб текст был логически схож с тематикой названия источника)