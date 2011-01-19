Курсовая по информатике.

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Закрыт1 заявка212 просмотров

Курсовую по информатике нужно сделать в течении 20 дней. Пишите свои цены. Ознакомиться подробнее с курсовой вы сможете в прикреплённом файле. Оплата только Web Money.

Просьба: в личку не писать. Все заявки только сюда. Я сама напишу исполнителю.

14 лет назад
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров