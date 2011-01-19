Теме:"Особенности управления организациями социальной сферы" (на примере одной какой нибудь организации). вторая и третья главы должны основываться на анализе предприятия. причем с финансовым анализом. надо выявить проблемы предприятия в конце второй главы. ...
Реферат по бух. учету.
Здравствуйте,уважаемые Авторы.
Нужно сделать реферат по бух.учету.
Все,что есть прикладываю.
Срок завтра к 06:00 по Москве.
Интересует цена и сможете ли вы сделать?
Предоплат нет.
Просим оставлять ваши контакты: Телефон,Скайп,Ася,почта.
Ждем ваших предложений.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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