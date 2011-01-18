Курсовой по архитектуре

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СФУ Архитектурный.

КД и П (деревянные и пластмассовые конструкции) Вариант 89

Назначение здания : Павильон круглого или многоугольного сечения сельскохозяйственного назначения,рынок.

Пролет 36 м

Высота 4,2 м

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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