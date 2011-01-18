Курсовой по архитектуре

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СФУ Архитектурный.
КД и П (деревянные и пластмассовые конструкции) Вариант 89
Назначение здания : Павильон круглого или многоугольного сечения сельскохозяйственного назначения,рынок.
Пролет 36 м
Высота 4,2 м
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