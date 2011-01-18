Курсовая информатика 3341

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Курсовая по Технологии программирования задача разработка программной системы от начала (анализ требований) до конца(тестирование и сопровождение-документация).

выполнить курсовую по методичке http://depositfiles.com/files/u3g2yhpoe

разработка программной системы от начала (анализ требований) до конца(тестирование и сопровождение-документация).

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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