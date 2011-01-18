Уголовное право.

Тема: Такие преступления как : Кражи, угоны автомобилей,незаконное проникновение в жилище(помещение),совершаемые несовершеннолетними.

Доклад по объему должен быть примерно 5-6 листов. Все главное и основное.

Тут помимо основы темы, нужно так же указать причины совершения подростками, данных преступлений (ну к примеру психологические) и статистика совершенных преступлений желательно за близжайшее время( за прошлый год)