Курсовой экология для Васильева Ирина Сергеевна

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Завершен2 заявки115 просмотров

Курсовой проект по Экологии

14 лет назад
pav-anatoly
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, работаю с ним и буду работать в будущем! Мало того отнеслась с понимаем к некоторым моим проблемам
Приятно работать с ответственным и порядочным заказчиком. Рекомендую

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
14 лет назад