Диплом по туристическому менеджменту (Украина)

$100
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Завершен1 заявка159 просмотров

Необходимо написать диплом для ВУЗа КНУКИМ (ин-т Поплавского), специальность – менеджер международного туризма.

Тема диплома – "Організація дозвілля туристів на прикладі сегменту лікувального туризму" (на прикладі Київської міської агломерації )"

Методичка полная -upload .com.ua/get/902163127/дипломна робота.rar

Язык: Украинский.

В заявке указывать обязательно:

1. Примеры работ по туризмы. Почему именно Вы справитесь с работой. Какое отношение Вы имеете к туризму? Какое образование имеете? Учились на менеджера туризма?

2. Контакты и телефон.

3. Точную стоимость (100 – это максимум, выберу того, у кого меньше) и сроки выполнения.

Только для Украины т.к. укр. язык + тематика.

П.С.: не тратьте свое и мое время зря. Если Вы не просмотрели методичку и просто оставляете заявку "оби було" – проходите мимо.

14 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$85
15 дней
Работа выполнена в срок. Евгения показала себя хорошим и ответственным исполнителем. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад