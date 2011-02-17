Диплом по туристическому менеджменту (Украина)

Необходимо написать диплом для ВУЗа КНУКИМ (ин-т Поплавского), специальность – менеджер международного туризма.

Тема диплома – "Організація дозвілля туристів на прикладі сегменту лікувального туризму" (на прикладі Київської міської агломерації )"

Методичка полная -upload .com.ua/get/902163127/дипломна робота.rar

Язык: Украинский.

В заявке указывать обязательно:

1. Примеры работ по туризмы. Почему именно Вы справитесь с работой. Какое отношение Вы имеете к туризму? Какое образование имеете? Учились на менеджера туризма?

2. Контакты и телефон.

3. Точную стоимость (100 – это максимум, выберу того, у кого меньше) и сроки выполнения.

Только для Украины т.к. укр. язык + тематика.

П.С.: не тратьте свое и мое время зря. Если Вы не просмотрели методичку и просто оставляете заявку "оби було" – проходите мимо.