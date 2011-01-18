Приватный проект для qualiprod

Необходимо выполнить дипломную работу по Технологиям продуктов общественного питания Тема диплома "Ресторан "Киев" на 100 мест Срок сдачи теоретической части работы - 15 февраля
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Написать реферат менеджмент, тема любая
стр 10-15
ори от 70%
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