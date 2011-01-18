Нужен отчет по преддипломной практике.

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно сделать отчет по преддипломной практике.

Специальность: Менеджер Проэктов, в МФПА

Интересует цена и срок?

Все,что есть прикрепляю.

ПРЕДОПЛАТ НЕТ.

Просим вас оставлять ваши контакты:

ICQ, Скайп, Почта, Мобильный телефон.

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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