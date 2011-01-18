Дипломная работа по бух. учету

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Тема: Учет основных средств МП дорожное ремонтно-строительное предприятие.

нужно сделать отчет по практике к 01.02

диплом нужен к марту месяцу.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$175
30 дней

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jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад