Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно сделать отчет по преддипломной практике. Специальность: Менеджер Проэктов, в МФПА Интересует цена и срок? Все,что есть прикрепляю. ПРЕДОПЛАТ НЕТ. Просим вас оставлять ваши контакты: ...
Расчетная курсовая экология
Курсовая расчетная по экологии. По срокам - желательно к 21.01, но можно обговаривать.
В проектной части по пункту 2.2; 2.2.1; 2.2.3 не делать расчеты величины предотвращенного экологического ущерба. В заключении не делать и выводы по расчетам (раздел 2.2)
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