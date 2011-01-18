Расчетная курсовая экология

Курсовая расчетная по экологии. По срокам - желательно к 21.01, но можно обговаривать.

В проектной части по пункту 2.2; 2.2.1; 2.2.3 не делать расчеты величины предотвращенного экологического ущерба. В заключении не делать и выводы по расчетам (раздел 2.2)