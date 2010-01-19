Нужен реферат на тему "Правовые отношения" по предмету "Основы права". Работа может быть оригинальной на 40%-50%, но при этом она не должна иметь отсылки к какой-то одной определенной работе из выложенных в интернете при введении фразы из реферата в поиск. Если используется материал из других рефератов, то необходимо сделать ссылки на источники в footnote. В конце должен быть список используемой литературы.

Срок выполнения: до 19.01.10 20:00