Реферат на тему "Правовые отношения"

$50
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Закрыт9 заявок195 просмотров

Нужен реферат на тему "Правовые отношения" по предмету "Основы права". Работа может быть оригинальной на 40%-50%, но при этом она не должна иметь отсылки к какой-то одной определенной работе из выложенных в интернете при введении фразы из реферата в поиск. Если используется материал из других рефератов, то необходимо сделать ссылки на источники в footnote. В конце должен быть список используемой литературы.

Срок выполнения: до 19.01.10 20:00

14 лет назад
misa
32 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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