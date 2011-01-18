Доработать курсовую работу

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Тема: Средства выражения синтаксического времени в структуре сложного предложения (на примере произведения Мастер и Маргарита

требования к исправлению:

1. В содержании главы разделить на параграфы (1-я теоретическая часть, 2-я практическая)

2. Во введении указать актуальность, объект исследования, предмет, цель, выбор методов исследования. Рабта выполнена на материале: ...

практическая значимость

Материалом исследования послужил роман Булгакова...

Структура работы

3. Указать в работе ссылки на источники

4. Увеличить объем работы, мало информации

5. необходимо указать во введении, что морфология и синтаксис совпадают

6 Добавить больше примеров- более подробно их описать.

14 лет назад
manja13g
Мария 
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14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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