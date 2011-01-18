Курсовая экономика 3339

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Классификация основных фондов (средств) предприятия (государственного учереждения (например ФГОУ по экспуатации Камского и Воткинсокго водохранилищ ”КамВотЭксплуатация”)

Классификация основных фондов (средств) предприятия (государственного учереждения (например ФГОУ по экспуатации Камского и Воткинсокго водохранилищ ”КамВотЭксплуатация” Сфера деят данного предприятия - обследование берегов и т.д. + платные услуги - анализ воды)

срок 20,01,11

По методичке http://depositfiles.com/files/p4jkydfel

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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