Курсовая Оценка управления прибыльностью банка

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Завершен3 заявки213 просмотров

Срок до 8-00 20.01.2011

Объем 30 страниц (НЕ больше, можно меньше!!!)

Введение

Раздел 1. Роль прибыли в повышении надежности и конкурентоспособности кредитной организации

1.1. Значение прибыли в деятельности кредитной организации и источники ее формирования.

1.2. Информационная база управления прибылью кредитной организации.

1.3. Методы оценки и регулирования прибыли

1.4 Показатели доходности, порядок их расчета и анализа

1.5 Основные способы максимизации прибыли

Раздел 2. Методы оценки и управления прибылью в Сберегательном банке Российской Федерации

2.1. Оценка финансовых результатов кредитных организации по банковской системе России

2.2 Анализ финансового результата деятельности Сберегательного банка Российской Федерации

2.2.1 Анализ доходности кредитных операций

2.2.2 Анализ доходности валютных операций

2.2.3 Анализ доходности операций с ценными бумагами

2.2.4 Анализ доходности операций с драгоценными металлами

2.3 Оценка прибыли Сберегательного банка Российской Федерации

Раздел 3. Перспективные направления управления и повышения прибыльности кредитных организаций.

3.1 Совершенствования системы управления прибылью кредитной организации.

3.2. Перспективы развития рынка банковских услуг, как одно из основных направлений повышения прибыльности банка

Заключение

14 лет назад
Soffiya
Софья 
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8 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
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raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад