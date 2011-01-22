Реферат по естествознанию

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Закрыт1 заявка170 просмотров

Объем: 10 стр.

Срок: 22.01.11. 9.00.

1.Классификация методов обучения. 2.Что такое инструктаж или объяснение. 3.Приемы работы с учебником. 4.Какой вклад внесли в развитие науки следующие ученые: Зуев, Теряев, Мартынов, Ушинский, Герд, Севрук,Полянский, Тихомиров, Вахтеров, Половцев, Кайгородов, Семенов, Крупская, Ягодовский, Скаткин, Райков. 5.Материальное обеспечение преподавания естествознания: а)Отдел природоведения в помещениях для начальных классов. Дидактические требования к подбору и размещению в нем оборудования. б)Уголок живой природы. Требования. в)Географическая площадка. Требования. г)Учебно - опытный участок. д)Экологическая тропа. 6.Лабораторные и демонстрационные опыты. Какие опыты и на каких уроках предлагаются по определенной программе.

14 лет назад
vseznajka
Марина 
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4 года назад

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