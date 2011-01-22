Место прохождения практики-Красноярский металургический техникум срок до 24.01 что методика - социометрия должна обязательно быть в практике
Реферат по естествознанию
Объем: 10 стр.
Срок: 22.01.11. 9.00.
1.Классификация методов обучения. 2.Что такое инструктаж или объяснение. 3.Приемы работы с учебником. 4.Какой вклад внесли в развитие науки следующие ученые: Зуев, Теряев, Мартынов, Ушинский, Герд, Севрук,Полянский, Тихомиров, Вахтеров, Половцев, Кайгородов, Семенов, Крупская, Ягодовский, Скаткин, Райков. 5.Материальное обеспечение преподавания естествознания: а)Отдел природоведения в помещениях для начальных классов. Дидактические требования к подбору и размещению в нем оборудования. б)Уголок живой природы. Требования. в)Географическая площадка. Требования. г)Учебно - опытный участок. д)Экологическая тропа. 6.Лабораторные и демонстрационные опыты. Какие опыты и на каких уроках предлагаются по определенной программе.
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