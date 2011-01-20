Место прохождения практики-Красноярский металургический техникум срок до 24.01 что методика - социометрия должна обязательно быть в практике
Курсовая Влияние структуры капитала банка
Срок до 8-00 20.01.2011
Объем 30 страниц (НЕ больше!!!)
"Влияние структуры капитала банка на его финансовые результаты"
Делать строго по плану
Введение
Раздел1. Теоретические основы структуры капитала банка
1.1 . Характеристика структуры капитала банка
1.2. Нормативно – правовая база структуры капитала банка
1.3. Концепции управления капиталом, оптимизация его структуры
1.4. Стоимость капитала банка
Раздел 2. Управление структурой капитала кредитной организации и его оценка
2.1. Механизм управления структурой капитала
2.2. Оценка стоимости капитала
2.3. Методы оптимизации структуры капитала
2.4. Показатели эффективности использования капитала банка.
Раздел 3. Перспективы совершенствования управления капиталом в кредитной организации.
3.1. Проблемы, связанные с формированием капитала в кредитной организации.
3.2. Методы решения проблем.
Заключение
Приложения к работе
Выбранный исполнитель
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