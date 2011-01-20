Курсовая Влияние структуры капитала банка

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки120 просмотров

Срок до 8-00 20.01.2011

Объем 30 страниц (НЕ больше!!!)

"Влияние структуры капитала банка на его финансовые результаты"

Делать строго по плану

Введение

Раздел1. Теоретические основы структуры капитала банка

1.1 . Характеристика структуры капитала банка

1.2. Нормативно – правовая база структуры капитала банка

1.3. Концепции управления капиталом, оптимизация его структуры

1.4. Стоимость капитала банка

Раздел 2. Управление структурой капитала кредитной организации и его оценка

2.1. Механизм управления структурой капитала

2.2. Оценка стоимости капитала

2.3. Методы оптимизации структуры капитала

2.4. Показатели эффективности использования капитала банка.

Раздел 3. Перспективы совершенствования управления капиталом в кредитной организации.

3.1. Проблемы, связанные с формированием капитала в кредитной организации.

3.2. Методы решения проблем.

Заключение

Приложения к работе

14 лет назад
Soffiya
Софья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад